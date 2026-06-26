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Манойло: Антифашистский конгресс в Минске призван объединить усилия в борьбе с неонацизмом
В Минске проходит Антифашистский конгресс, собравший представителей более 30 стран. О том, почему сегодня как никогда актуальна тема противодействия возрождающемуся нацизму, и как историческая память становится фундаментом союзной интеграции, рассказал политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло, который принимает участие в работе конгресса.
Актуальность повестки: фашизм снова поднимает голову
Участники конгресса единодушны в оценке текущей ситуации: угроза неонацизма перестала быть гипотетической. Как отметил Андрей Манойло, долгое время казалось, что Нюрнбергский процесс поставил точку в истории нацизма, однако время показало, что расслабляться было нельзя.
"Фашизм и сегодня поднимает голову. Возрождение фашизма, неонацизма представляет серьезную угрозу для современных государств и в первую очередь для Беларуси и Российской Федерации", - подчеркнул политолог.
По его словам, за прошедшие десятилетия неонацизм изменил свою структуру: появились новые модели, которые проросли, в частности, в Украине. Если раньше с последователями нацистской идеологии можно было бороться поодиночке, то сегодня это уже серьезная организованная сила.
Особую тревогу вызывает ситуация в Украине, где, по наблюдению эксперта, сформировались две модели неонацизма - западная, исторически существовавшая в западных областях, и восточная, которая возникла на востоке страны. При этом последователями второй модели становится население восточных областей, этнически являющееся русским и для которых русский язык родной.
"Подпадая под воздействие фашистской и нацистской идеологии, люди полностью трансформируются. Они забывают о своем происхождении, о своих корнях. У них полностью меняются ценности", - констатировал политолог.
В работе конгресса участвуют делегаты из более чем 30 стран, что говорит о понимании масштаба угрозы далеко за пределами Союзного государства. Как рассказал Андрей Манойло, на подготовительных мероприятиях он общался с антифашистами из Великобритании и Германии.
Примечательно, что эти страны сегодня являются, по сути, спонсорами того фашизма, который возрождался в Украине. Однако, как отметил политолог, даже в Германии, где приняты одни из самых жестких законов (вплоть до 10 лет заключения за симпатии к России и Беларуси), есть значительное число людей, придерживающихся антифашистских взглядов.
"Даже в Германии есть достаточно большое количество людей, которые против этого, которые придерживаются антифашистских взглядов. И сегодня на конгрессе все эти люди будут присутствовать, будут участвовать в работе конгресса и выступать", - сообщил Андрей Манойло.
Атака на историческую память: почему переписывают историю
В ходе беседы была затронута тема, почему именно период Великой Отечественной и Второй мировой войны сегодня подвергается наибольшим атакам со стороны оппонентов.
Ответ, по мнению эксперта, кроется в том, что большинство стран коллективного Запада, выступающих против суверенитета и независимости Беларуси и России, - это государства, проигравшие во Второй мировой войне. И они не могут забыть это поражение.
"Новые поколения, которые пришли, стремятся переписать историю так, чтобы это поражение хотя бы не выглядело поражением. Сегодня на пике агрессивного отношения стран коллективного Запада к нашим государствам предпринимаются попытки вообще переписать историю", - заявил политолог.
Историческая память как фундамент Союзного государства
В эти дни в Беларуси проходит не только Антифашистский конгресс, но и XIII Форум регионов Беларуси и России. Эти два события тесно связаны: историческая память - это фундамент, на котором строятся взаимоотношения в рамках Союзного государства.
"Без знаний истории нет будущего. Историческая память - это и фундамент, это и скрепа, которая связывает нас и будет связывать всегда, это и общая историческая судьба", - подчеркнул Андрей Манойло.
Он также отметил, что историческая память - это еще и осознание опасностей, связанных с возрождением неонацизма, которые угрожали раньше и угрожают сегодня.
Нацизм развивается только в форме экспансии. Неонацизм не в состоянии на какой-то ограниченной территории развиваться.
Отвечая на вопрос о том, каким образом можно совместно защитить историческую память, политолог выделил два ключевых направления. Во-первых, это взаимодействие специалистов, экспертов и историков, которые силами науки способны поставить барьер попыткам переписать историю и подменить историческую память ложными нарративами. Во-вторых, огромную роль играет взаимодействие государственных структур и межгосударственное сотрудничество.
"Судя по тому, как энергично и с какими темпами возрождается неонацизм, я уверен в том, что пришло время создавать Международный антифашистский комитет. То есть постоянно действующую структуру, которая бы занималась организацией, координацией деятельности по борьбе с возрождающимся неонацизмом на межгосударственном уровне", - заявил Андрей Манойло.