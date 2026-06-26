Манойло: Антифашистский конгресс в Минске призван объединить усилия в борьбе с неонацизмом

В Минске проходит Антифашистский конгресс, собравший представителей более 30 стран. О том, почему сегодня как никогда актуальна тема противодействия возрождающемуся нацизму, и как историческая память становится фундаментом союзной интеграции, рассказал политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло, который принимает участие в работе конгресса.

Актуальность повестки: фашизм снова поднимает голову

Участники конгресса единодушны в оценке текущей ситуации: угроза неонацизма перестала быть гипотетической. Как отметил Андрей Манойло, долгое время казалось, что Нюрнбергский процесс поставил точку в истории нацизма, однако время показало, что расслабляться было нельзя.

"Фашизм и сегодня поднимает голову. Возрождение фашизма, неонацизма представляет серьезную угрозу для современных государств и в первую очередь для Беларуси и Российской Федерации", - подчеркнул политолог.

По его словам, за прошедшие десятилетия неонацизм изменил свою структуру: появились новые модели, которые проросли, в частности, в Украине. Если раньше с последователями нацистской идеологии можно было бороться поодиночке, то сегодня это уже серьезная организованная сила.

Особую тревогу вызывает ситуация в Украине, где, по наблюдению эксперта, сформировались две модели неонацизма - западная, исторически существовавшая в западных областях, и восточная, которая возникла на востоке страны. При этом последователями второй модели становится население восточных областей, этнически являющееся русским и для которых русский язык родной.

"Подпадая под воздействие фашистской и нацистской идеологии, люди полностью трансформируются. Они забывают о своем происхождении, о своих корнях. У них полностью меняются ценности", - констатировал политолог.

стенды на Антифашистском конгрессе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac211f7-9da7-473a-a5d0-8c020908818f/conversions/bebe1d0e-179e-4f16-8662-56ee1a841375-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac211f7-9da7-473a-a5d0-8c020908818f/conversions/bebe1d0e-179e-4f16-8662-56ee1a841375-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac211f7-9da7-473a-a5d0-8c020908818f/conversions/bebe1d0e-179e-4f16-8662-56ee1a841375-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac211f7-9da7-473a-a5d0-8c020908818f/conversions/bebe1d0e-179e-4f16-8662-56ee1a841375-xl-___webp_1920.webp 1920w

В работе конгресса участвуют делегаты из более чем 30 стран, что говорит о понимании масштаба угрозы далеко за пределами Союзного государства. Как рассказал Андрей Манойло, на подготовительных мероприятиях он общался с антифашистами из Великобритании и Германии.

Примечательно, что эти страны сегодня являются, по сути, спонсорами того фашизма, который возрождался в Украине. Однако, как отметил политолог, даже в Германии, где приняты одни из самых жестких законов (вплоть до 10 лет заключения за симпатии к России и Беларуси), есть значительное число людей, придерживающихся антифашистских взглядов.

"Даже в Германии есть достаточно большое количество людей, которые против этого, которые придерживаются антифашистских взглядов. И сегодня на конгрессе все эти люди будут присутствовать, будут участвовать в работе конгресса и выступать", - сообщил Андрей Манойло.

Андрей Манойло news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9d825-5dba-475d-b697-99a4b152ea1a/conversions/69f9a0e6-b6a5-4089-9c87-b48c7c658a6f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9d825-5dba-475d-b697-99a4b152ea1a/conversions/69f9a0e6-b6a5-4089-9c87-b48c7c658a6f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9d825-5dba-475d-b697-99a4b152ea1a/conversions/69f9a0e6-b6a5-4089-9c87-b48c7c658a6f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9d825-5dba-475d-b697-99a4b152ea1a/conversions/69f9a0e6-b6a5-4089-9c87-b48c7c658a6f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Атака на историческую память: почему переписывают историю

В ходе беседы была затронута тема, почему именно период Великой Отечественной и Второй мировой войны сегодня подвергается наибольшим атакам со стороны оппонентов.

Ответ, по мнению эксперта, кроется в том, что большинство стран коллективного Запада, выступающих против суверенитета и независимости Беларуси и России, - это государства, проигравшие во Второй мировой войне. И они не могут забыть это поражение.

"Новые поколения, которые пришли, стремятся переписать историю так, чтобы это поражение хотя бы не выглядело поражением. Сегодня на пике агрессивного отношения стран коллективного Запада к нашим государствам предпринимаются попытки вообще переписать историю", - заявил политолог.

Историческая память как фундамент Союзного государства

В эти дни в Беларуси проходит не только Антифашистский конгресс, но и XIII Форум регионов Беларуси и России. Эти два события тесно связаны: историческая память - это фундамент, на котором строятся взаимоотношения в рамках Союзного государства.

"Без знаний истории нет будущего. Историческая память - это и фундамент, это и скрепа, которая связывает нас и будет связывать всегда, это и общая историческая судьба", - подчеркнул Андрей Манойло.

Он также отметил, что историческая память - это еще и осознание опасностей, связанных с возрождением неонацизма, которые угрожали раньше и угрожают сегодня.

Нацизм развивается только в форме экспансии. Неонацизм не в состоянии на какой-то ограниченной территории развиваться. Андрей Манойло

Отвечая на вопрос о том, каким образом можно совместно защитить историческую память, политолог выделил два ключевых направления. Во-первых, это взаимодействие специалистов, экспертов и историков, которые силами науки способны поставить барьер попыткам переписать историю и подменить историческую память ложными нарративами. Во-вторых, огромную роль играет взаимодействие государственных структур и межгосударственное сотрудничество.