Манойло о ситуации в Сербии: Это применение технологий цветных революций

В Сербии вновь толпы выходят на улицу и требуют чуть ли не отставки и смены руководства страны. Является ли это попыткой провести цветную революцию, в студии "Первого информационного" рассказал политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

"Это применение технологий цветных революций. Правда, не очень новых, потому что организаторы цветной революции в Сербии действуют скорее по архаичным и классическим принципам", - отметил политолог.

По его мнению, когда была попытка организации госпереворота в 2020 году в Беларуси, в стране Западом были применены новейшие и очень опасные гибридные технологии цветных революций, когда Беларусь стала одномоментной точкой сборки лучших и наиболее опасных практик организации цветных государственных переворотов в различных странах.

"В Сербии мы видим какую-то архаику. Там идет повторение технических революций, основой которых стала, например, "бульдозерная революция" в том же Белграде в 2000 году", - подчеркнул Андрей Манойло.

Он рассказал, что цветную революцию в Сербии отличает, в первую очередь, затянутость, потому что массовые протесты в стиле цветных революций там длятся последние два года.

"Не бывает такого в настоящих цветных революциях, потому что любая цветная революция - это не только дестабилизация ситуации, это организация государственного переворота специфическими методами. Те, кто организует госпереворот, должны действовать быстро", - сказал политолог.