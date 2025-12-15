Марафон детских улыбок: 30-я акция "Наши дети" окружит теплом более миллиона белорусских ребят

15 декабря во всех уголках Беларуси стартовала самая светлая акция "Наши дети". Ежегодно она дарит радость ожидания чуда маленьким белорусам, обделенным любовью и теплотой. Особое внимание уделяется воспитанникам школ-интернатов, детских домов, пациентам реабилитационных центров, больниц. Без зимней сказки и подарков не останутся и дети из многодетных, опекунских и малообеспеченных семей.

Факт В 2025 году новогодний марафон добрых дел юбилейный - он проходит в 30-й раз по инициативе и под патронатом Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Именно на площадке у Дворца Румянцевых-Паскевичей в Гомеле самый добрый зимний марафон разлетелся по всем уголкам страны. Одна только столица "Академии добрых дел" собрала 350 участников. Чтобы попасть в сказку, всем нужно было пройти познавательной квест.

Новогодний телемост объединил детей из всех уголков страны. Участники праздничного марафона обменялись приветствиями, пожелали друг другу хорошего настроения и удачи в наступающем 2026 году, чтобы все задуманное исполнилось.

А еще каждый регион представил свою уникальную "Библиотеку добрых дел" - сборник добрых инициатив и проектов, а Гомельская область показала "Гомельскую книгу щедрости".

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"То, что государство занимается организацией столь масштабного праздника, свидетельствует о его высоком уровне развития и о той значимости, которую имеют в нашей стране защита и поддержка детства. К инициативе подключились все регионы - праздник начинается повсеместно. На мой взгляд, это здорово, ведь в этом и заключается большая политика".

На севере страны благотворительная акция стартовала в концертном зале "Витебск", это одна из главных локаций "Славянского базара". Именно здесь выступают участники международного детского музыкального конкурса, а 15 декабря сцену отдали в распоряжение юных дарований.

В роли Зимы - многодетная мама, лауреат областной премии имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко Ольга Лапочкина. Вместе с супругом воспитывают троих детей и понимают, насколько важна забота и вера в чудеса для любого ребенка.

"У меня Миша старший, Маша средняя, Аристарх младший. Я работаю педагогом дополнительного образования в областном Дворце детей и молодежи. Очень рада принимать участие в акции "Наши дети". Мы создаем добрые дела", - рассказала многодетная мать Ольга Лапочкина.

Дмитрий Хома, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома:

"Ни один ребенок не останется без внимания - это наша основная цель. Задача взрослых - устроить праздник для каждого. Предприятия и организации активно откликаются и оказывают помощь".

Добрые волшебники с подарками отправятся в социально-педагогические центры и больницы, также побывают в гостях у многодетных и малообеспеченных семей и поздравят особенных детей.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

"Пройдет много мероприятий, уже приобретены подарки, Деды Морозы готовы выполнять свои обязанности: творить чудеса, приносить под елку только желаемые подарки. Во все учреждения приедут представители органов государственного управления, вместе с детьми порадуются наступлению Нового года".

На связь со всей страной маленькие жители Брестской области вышли из резиденции главного волшебника Нового года в Беловежской пуще. Александр Шептур здесь бывает часто: живет сосем рядом, в Каменецком районе. Он увлекается спортом, мечтает научиться играть на гитаре.

"Я всегда жду Деда Мороза с нетерпением, верю в него с самого детства. Дедушка всегда исполнял желания, но он не будет исполнять, наверное, желания только тех, кто плохо себя вел. Письмо я написал ему еще неделю назад, в нем я попросил у Деда Мороза блютуз-колонку и чтобы мир был без войн, чтобы все было хорошо", - поделился учащийся Ряснянской средней школы Александр Шептур.

"Пусть Новый год принесет в каждый дом мир и согласие, звонкий смех детей и мудрое спокойствие старших. Пусть здоровье будет крепким, как беловежский дуб, а удача не проходит мимо. И пускай каждый день в году будет хоть чуточку сказочным", - пожелал Дед Мороз.

В 2025 году акция "Наши дети" охватит более 225 тыс. ребят из Брестской области, особое внимание уделено юным белорусам из детских домов, реабилитационных центров и больниц.

Вот уже 30 лет акция "Наши дети" под патронатом главы государства объединяет белорусов. В юбилейный год особой теплотой будут окружены более 1 млн мальчиков и девочек по всей стране.