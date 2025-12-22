3.66 BYN
Марафон внимания пожилым людям: 23 декабря стартует Республиканская акция "От всей души"
Автор:Редакция news.by
Еще одна большая эстафета добрых дел в Беларуси - Республиканская акция "От всей души" стартует 23 декабря и подарит внимание и поддержку более чем полумиллиону пожилых белорусов.
Проект был запущен по инициативе Президента в конце 2022 года. В период проведения акции особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны, людям, оставшимся без попечения близких.
По 14 января включительно пройдут тематические мероприятия: в плане более 20 инициатив.
В акции 2024 года приняли участие 500 тыс. человек, сумма поддержки составила 2 млн рублей.