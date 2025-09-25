Маркевич: Польская власть показывает свою брутальность, а Беларусь выбрана мишенью

Александр Маркевич, завкафедрой Государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси: "Закрытие границы - это шаг, свидетельствующий о том, что такая политика польских властей будет продолжаться в отношении Республики Беларусь. Несмотря на то, что все понимают, что они несут и экономические издержки серьезные. В первую очередь в отношении польских граждан это создает напряженность. Но польская власть показывает свою брутальность. Те заявления, которые делались в период президентских выборов и после этого - соперничество премьер-министра Туска и президента Навродского - показывают, кто круче из них. И вот Беларусь выбрана мишенью для того, чтобы эту крутость реализовывать. И, естественно, они показывают, что Польша должна быть очень востребована и для НАТО. Недавно состоялся визит президента Польши в Соединенные Штаты Америки, и там он вел переговоры, как бы Польшу взяли в G20".