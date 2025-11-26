Маркевич: У ученого должны быть и романтика, и авантюризм

21 ноября Президент Беларуси провел совещание по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси.

После него сложилось впечатление, что белорусской науке, как выяснилось, не хватает местами и маркетингового подхода, ведь однозначно что-то тихо делается, есть много интересных разработок, но ученые как будто о них не рассказывают. Хотя если условно обратить внимание на Илона Маска, то не такие у него передовые технологии, сколько грамотно он это умеет правильно продать.

"Конечно, здесь важен и грамотный менеджмент и пиар, но должен быть здоровый баланс, потому что любой ученый всегда находится в сомнениях. Мы увидели, что не только ученый в сомнениях, но и Президент был в сомнениях, потому что сказал, что неделю думал, как повысить статус ученого", - подтвердил в "Актуальном интервью" заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

Стоит отметить, что сомнение - показатель ума человека, потому что если сомневается, то он анализирует и думает. Собеседник уверен, что творческий порыв и творческая реализация науки заключается в наличии гипотезы, которую нужно начать реализовывать. В процессе же исследования можно убедиться, что она с точностью да наоборот все перевернула. "Могут возникнуть и какие-то ответвления, поэтому до конечного результата дойти сложно. Пока его нет, что-то позиционировать и внедрять можно на уровне единичных экземпляров. А когда говорят о необходимости произвести партию, которая будет апробирована, то тут как ученый можно сгореть со стыда, если разработка в массовом производстве не будет востребована или неэффективна", - выразил мнение заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси.

Ни для кого не секрет, что, исходя из книг, историй, всегда казалось, что ученые - это еще и романтики, которые пытались покорить космос, создать летающие автомобили. Сейчас как будто эта романтика уступила место только прагматизму. На вопрос, должен ли ученый быть отчасти романтиком или фантастом, Александр Маркевич высказался однозначно.

У ученого должны быть и романтика, и авантюризм, просто он должен понимать, где границы этого авантюризма.

"То, что для обычного человека есть понимание, что это невозможно. Для ученого есть понимание, как это невозможное сделать реальностью. Это очень важно рассмотреть в чертах характера, каких-то предрасположенностях, где-то правильно подтолкнуть со школьной или студенческой скамьи. У каждого есть свой путь в науку", - заключил Александр Маркевич.