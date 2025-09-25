Марков: Государство очень хорошо может взаимодействовать с блогерским сообществом

25 сентября в Военной академии стартовал II Форум блогеров "Блог.бай. Сила в правде".

Около 100 представителей медийного сообщества Беларуси следующие два дня будут постигать азы армейского быта и снимать об этом правдивый контент, чтобы доказать: главный контент - это правда, а самое сильное сообщество - то, что объединено общей ценностью.

Расскажем, как проходила эта уникальная коллаборация.

II Форум блогеров Беларуси

"Вайб", "коллаб", "форс", "тренд", "хасл" и "хайп" - эти и другие слова в арсенале каждого блогера мира. В их руках большое оружие - мягкая сила, которая совсем не мягко воздействует на сознание людей.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Мы действительно ждем и контента, и взаимодействия, потому что этот год, который прошел, показал, что государство (министерство представляет государство в данном случае) очень хорошо может взаимодействовать с блогерским сообществом, потому что ценности-то схожие. Ценности, которые глобальны, ценности, которые основаны на любви к стране".

Сегодня, наверное, на лишнюю свободную минутку времени не претендует ни спорт, ни любимое хобби, ведь спрос на быстрое потребление информации - уже как новый стиль жизни. Поэтому белорусские блогеры меняют привычный гламурный лофт на строгий распорядок и казарму.

Андрей Панисов, блогер, певец:

"Мы сегодня переместились в такую для меня необычную обстановку. Мы находимся в Военной академии. И здесь сколько? 85, наверное, блогеров. Может, даже больше. Я точнее количество не знаю. Но на самом деле я здесь принимал военную присягу 6 лет назад. Нас уже повозили по экскурсиям. Мы побывали на самолетах, на вертолетах. Говорят, что еще танк должен завтра проехаться, поэтому я даже не знаю, что дальше ожидать".

"Я участвовал еще в первом форуме блогеров и очень-очень долго ждал продолжения, что же будет, потому что первый задал очень большую планку и не знал, что ожидать от второго. Реальность превзошла все ожидания. Очень интересно. Сегодня мы в Военной академии и знакомимся с тем, что закрыто для простого жителя Беларуси. А мне, как журналисту, блогеру, в том числе, очень интересно не только это все увидеть и познакомиться со многими людьми, но еще и показать это все аудитории", - рассказал Егор Скепко - блогер, журналист.

Блогер - сегодня не просто тот, кто "пилит контент", а личность со стержнем. О том, появится ли в стране отечественный мессенджер, не мешает ли блогинг профессиональной журналистике, и нужно ли создавать общественный пул блогеров с политическим нарративом, спросили на пленарном заседании, открывавшем форум. Среди спикеров председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмон и ведущая, репортер Анастасия Бенедисюк.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/212b2a7a-e90f-43d6-930d-72da7796ed95/conversions/e004ca14-cf51-4e46-9f38-4c8fe208f5d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/212b2a7a-e90f-43d6-930d-72da7796ed95/conversions/e004ca14-cf51-4e46-9f38-4c8fe208f5d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/212b2a7a-e90f-43d6-930d-72da7796ed95/conversions/e004ca14-cf51-4e46-9f38-4c8fe208f5d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/212b2a7a-e90f-43d6-930d-72da7796ed95/conversions/e004ca14-cf51-4e46-9f38-4c8fe208f5d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Было бы гораздо хуже, если бы мы этих людей просто не замечали. Потому что люди все, как правило, молодые, люди все энергичные, креативные, творческие. Очень замечательно снимают контент. И самое главное, что это патриоты своей страны".

Полученные здесь навыки блогеры обещают направить на диалог со своей аудиторией. А главный вывод прост: в современном информационном поле правда - это не обязанность, а осознанный выбор и самое мощное медийное решение не только для страны, но и для всего мира.