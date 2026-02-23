Марши в День защитников Отечества прошли по главным улицам Гродно и Могилева

Военнослужащие в Гродно прошли маршем по главным улицам города. В параде приняли участие офицеры и солдаты срочной службы частей Гродненского гарнизона. Праздничное шествие проследовало к парку имени Жилибера, где прошла торжественная церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Родина у нас одна. Земля эта наша, мы ее никому не отдадим. Для этого, может быть, придется рискнуть жизнью, пожертвовать всем, что есть: комфортом, имуществом. Это готовность и решимость настоящих мужчин, которые хозяева своей земли, защитники своей семьи, своего народа, нации, общества и нашего прекрасного государства. Всех жителей нашей страны, нашей области, всех мужчин с праздником".

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования ВС Беларуси:

"Я хочу пожелать всем нашим гродненчанам, вообще людям Беларуси мужества и стойкости. Поверьте, на Вооруженные Силы надеемся, но на вас тоже, без вас мы задачу выполним, но с вами мы быстрее выполним в 2 раза, я уверен на 100 %. Скажем так, люди, которые нам противодействуют с сопредельной стороны, это все видят и прекрасно понимают, что нас просто так не возьмешь".

В Могилеве на площади Славы почтили память павших воинов, которые защищали отечество. Торжественным маршем прошли военные части Могилевского гарнизона, силовых структур, курсанты. Возложили цветы руководство области и города, представители силового блока, трудовых коллективов и молодежь.

Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного совета депутатов:

"80 лет наша страна живет в мире и спокойствии. Это героический труд целых поколений. Конечно, особые слова благодарности нашим ветеранам за то, что они своим личным опытом показывают, как нужно свою страну любить, как нужно ее защищать. Всем мира и добра".