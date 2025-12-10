МАРТ держит на контроле вопрос обеспечения товарами широкого ассортимента в праздничные дни

Праздник к нам приходит! До новогодних торжеств совсем немного времени. В боевой готовности торговые сети и предприятия, готовятся тематические площадки и локации, фестивали.

Новый год, Рождество совсем скоро. Белорусы уже начинают готовиться: украшают дома, покупают подарки, угощения к столу. Для одних - это праздник, выходные, а вот для других - отличный способ подзаработать. И как это нередко бывает, не всегда добросовестно. Поэтому в предновогоднее время особое внимание со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли на контроль качества и безопасность товаров, потому как в стремлении заработать больше страдают в первую очередь потребители, надеясь на честность продавца.

Екатерина Макуценя, замначальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Министерство антимонопольного регулирования и торговли держит на контроле вопрос обеспечения товарами широкого ассортимента в праздничные дни Нового года и Рождества. Основной целью является предоставление широкого ассортимента товаров потребителю по доступным ценам, а также соблюдение законодательства о торговле и ценообразовании. В рамках мониторинга сотрудниками Март будут проведены контрольные мероприятия в декабре и январе текущего года на тему, в том числе, проведения новогодней торговли".

Пока зима не спешит приходить в Беларусь, праздничное настроение создают в городах новогодние инсталляции, елки. Кстати, зеленую красавицу совсем скоро можно выбрать на базарах столицы, стартуют они 22 декабря. Но какой Новый год без городских фестивалей, кинопремьер, тематических площадок и новогодних локаций.

Элла Жовтко, замначальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: "С 20 декабря начнется наша главная городская ярмарка, тематическая новогодняя "Калядны кірмаш". Будет работать ярмарка до 11 января. Здесь будут представлены всевозможные товары новогодние, живые ели, в том числе в кадках. Можно будет попробовать продукцию собственного производства от предприятий общепита. Она будет представлена в 24 домиках. Очень много иностранцев приезжает к нам в столицу. Всех рады принять. Все предприятия готовы к встрече гостей, в том числе иностранных".