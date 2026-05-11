МАРТ и диспетчеры такси договорились не завышать цены во время пиковых нагрузок

МАРТ и диспетчеры такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение.

Документ затронул компании, которые суммарно занимают более 90 % рынка.

Отныне во время экстремальной погоды, например, или при проведении крупных международных мероприятий диспетчеры обязуются, во-первых, ограничивать значение повышающего коэффициента к цене поездки уровнем не более 3, не повышать стоимость услуг по диспетчеризации для перевозчиков, а еще стимулировать таксистов выводить на линию больше машин для удовлетворения спроса.

При этом соглашение остается открытым: к нему можно присоединиться, если другие диспетчеры такси также готовы взять на себя аналогичные обязательства.

