МАРТ контролирует плодоовощной рынок: нарушений нет, излишки могут пойти на экспорт

МАРТ продолжает контроль за наличием ассортимента и качества плодоовощной продукции. В ходе рейдов по стране серьезных нарушений нет. В межсезонье удалось выстроить систему по госзаказу. Сегодня запасов достаточно, и они даже превышают потребность. Поэтому возможен вариант, что излишки продукции отправят на экспорт. В любом случае приоритетом остается удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Екатерина Макуценя, замначальника отдела управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси: "Рынок свежей плодоовощной продукции сейчас остается стабильным, как и на протяжении всего межсезонья. В широком ассортименте представлена продукция отечественных производителей в торговых объектах республики. Повышенного спроса на данную продукцию не наблюдается. Для обеспечения бесперебойных продаж сформированы запасы на 5-10 дней, чтобы оперативно можно было пополнить полки магазинов. Продукция поступает в торговые объекты как по договорам для государственных нужд, так и по иным договорам".