3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Масштабный праздник ко Дню защитников Отечества проходит на "Линии Сталина"
Масштабный праздник ко Дню защитников Отечества проходит на "Линии Сталина". 21 февраля здесь можно буквально перенестись в прошлое и увидеть реконструкции сражений Великой Отечественной и Афганской войн.
По следам сражений
21 февраля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Жителям и гостям Беларуси организаторы подготовили две масштабные реконструкции: "1942 год - битва за Москву" и реконструкция боя Афганской войны.
В дополнение к основной программе для посетителей работают интерактивные зоны: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других мастер-классах, а самые активные участники ГТО получат дипломы и памятные призы.
В 15:10 запланирован традиционный обряд сжигания чучела Масленицы.