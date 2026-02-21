Масштабный праздник ко Дню защитников Отечества проходит на "Линии Сталина". 21 февраля здесь можно буквально перенестись в прошлое и увидеть реконструкции сражений Великой Отечественной и Афганской войн.

По следам сражений

21 февраля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Жителям и гостям Беларуси организаторы подготовили две масштабные реконструкции: "1942 год - битва за Москву" и реконструкция боя Афганской войны.

В дополнение к основной программе для посетителей работают интерактивные зоны: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других мастер-классах, а самые активные участники ГТО получат дипломы и памятные призы.