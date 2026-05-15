Масштабный ремонт надземных артерий: строители Минска "наводят" новые мосты
Автор:Редакция news.by
Усиленный контроль и масштабный ремонт на надземных артериях столицы. Почти десяток путепроводов Минска - в стадии строительных работ. Некоторые объекты проходят плановую реконструкцию, а многие вырастают с нуля.
Так, к примеру, минские строители занимаются возведением нового путепровода на улице Колесникова, а также ремонтируют участок МКАД по улице Липковской. Один из объектов, который готовят к масштабному обновлению, - это мост через реку Свислочь у площади Победы.
Также вдоль Слепянской водной системы, к слову, тоже богатой на мостовые сооружения, этим летом появится новая велодорожка протяженностью 12 км. Сейчас ее выкладывают плиткой, следующий этап - нанесение разметки и далее ввод в эксплуатацию.