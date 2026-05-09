Масштабно празднует День Победы Брест

Масштабно празднует День Победы и Брест! Там главной локацией празднования по традиции стала Брестская крепость. Именно она приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков в июне 41-го. Сегодня это место - символ стойкости и мужества советского народа. А потому каждый год, без исключения, в этот день туда приходят тысячи белорусов.

Брест поздравляет всех с Днем Победы! С праздником! Тысячи белорусов сегодня пришли отдать дань памяти нашим защитникам в Брестскую крепость. По традиции легендарная цитадель - главная локация торжественных мероприятий.

Открылась большая программа в Бресте торжественным шествием. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" собрала свыше 2 тыс. человек. Белорусы пронесли портреты своих дедов и прадедов.

Сказать спасибо в Брестскую крепость пришли 35 тысяч человек. К Вечному огню в благодарность за мир руководство области брестчане и гости региона возложили цветы и венки.

В память о героях Великой Отечественной в стенах Брестской крепости - минута молчания.

Этот момент особенный для тех, кто сам прошел дорогами Великой Отечественной и тех, кто войну застал совсем в юном возрасте.

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:

"Каждый День Победы я бываю в крепости, для меня это радость! Победа – самая большая награда всего народа, который завоевал этот мир, чтобы свобода была, чтобы солнце светило нам".

Владимир Семочкин, малолетний узник фашизма:

"Мы живем их жизнью и строим жизнь, наверное, так, как они и хотели бы, чтобы мы строили. И мы будем брать с них пример и делать то, что нам положено. Как говорит Президент: надо строить свою страну - Независимую Беларусь".

"Доказать, что мы нация, что мы сильная нация, доказать, что мы едины, мы это доказали. И, я думаю, что это не последний раз, когда нам придется доказывать, что мы мощная единая страна, которая готова защищать свою страну, своих людей. Воспитывать молодежь нужно на примерах тех героев, того советского солдата, который совершил подвиг", - отметил Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома

Встретить День Победы на территории легендарной цитадели приезжают из разных уголков мира. В Бресте сегодня множество иностранных делегаций. Одна из них - из Германии.

Герман Копп, председатель фонда Маркса-Энгельса (Германия):

"Я знаю историю, я очень ею увлечен, и это одна из причин, почему мы приехали сюда в эти дни. Для меня важно сейчас в нашей стране, в Германии, прояснить, какие преступления были совершены немецким вермахтом и СС. Я рад, что память здесь жива и поддерживается людьми".

В завершение эмоциональный момент для всех - песню «День Победы» в унисон исполнили 600 голосов сводного хора.