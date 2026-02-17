Материнские блины для защитников: Белорусский союз женщин устроил праздник в воинской части Могилева

Сюрприз для военных преподнесли представители Белорусского союза женщин в Могилеве в честь старта Масленичной недели. Они организовали приезд в войсковую часть 6713 внутренних войск МВД матерей военнослужащих с угощениями - домашними блинами.

Получился настоящий семейный праздник и еще один повод увидеться с родными. Службу проходят здесь ребята со всей страны.

"Это было совсем неожиданно, но, тем не менее, очень приятно встретить родных, близких и всем своим дружным коллективом провести этот праздник. Мамины блины, как всегда, - самые лучшие", - поделился военнослужащий в/ч 6713 МВД Беларуси Максим Давыденко.

"Готовили их с душой и сердцем, чтобы всем понравились ребятам, всех поздравить с Масленицей - с таким хорошим праздником наступающей весны. И чтобы ребята наши были дружными", - рассказала мать военнослужащего Алла Давыденко.

Ирина Сапроненко, председатель первичной организации Белорусского союза женщин в/ч 6713 МВД Беларуси:

"Для того чтобы они почувствовали частичку малой родины, заботу, внимание, любовь, женщины совместно с родителями, мамами испекли более тысячи блинов. Хочу пожелать нам всем мира, добра, счастья".