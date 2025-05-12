Май объявлен месяцем агроэкотуризма в Беларуси

Сегодня в Беларуси около 1 400 агроусадеб, больше всего - в Минской, Брестcкой и Гродненской областях. За прошлый год агроусадьбы посетили свыше 400 тысяч человек, большинство отдыхающих - белорусы. Но немало и иностранных гостей.

Для знакомства людей с агроусадьбами проводятся акции и выставки, диалоговые площадки. В этом году лучшие из лучших будут бороться за звание "Агроэкоусадьба года" на Республиканском туристическом конкурсе "Познай Беларусь"! В прошлом году участие в нем приняли 107 агроусадеб!