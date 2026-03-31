МТЗ запустил формат индивидуальных экскурсий

МАЗ, а также БЕЛАЗ и МТЗ вошли в топ-3 самых посещаемых туристами предприятий. Такую экскурсионную услугу предлагают несколько десятков белорусских компаний.

Так, Минский тракторный завод с 2026 года запустил формат индивидуальных экскурсий. На самом производстве туристы вживую видят технологические процессы - полноценную сборку тракторов, от болтика до полной комплектации. У работающего оборудования очередь из желающих запечатлеть увиденное. Все чаще интерес к промышленной отрасли проявляют и иностранцы.

Познакомиться с историей знаменитого производства также можно и в музее МТЗ. Посетить Минский тракторный завод, где изготавливают легендарную технику, с каждым годом желающих все больше. Только за прошлый год на Минском тракторном заводе побывало более 23 тысяч промышленных туристов.

