Медиаэксперт Швайба об особенностях зумеров: Это поколение, которое нам еще предстоит узнать

Поколение Z часто обвиняют в лени, инфантильности и нежелании работать как все. Но такие оценки - следствие непонимания. Об этом заявил медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

Медиаэксперт подчеркнул, что поколение Z очень отличается от остальных: "Это другое поколение. Не готов наделять его какими-то уничижительными характеристиками. Оно принципиально другое. Оно работает в другой парадигме".

По его словам, если старшим поколениям непонятно, как зумеры видят свою трудовую деятельность, это еще не значит, что они не любят работать. "Оно способно работать, оно очень креативное. Оно воспринимает конструкцию мира совершенно по-другому", - добавил он.

Дмитрий Швайба обратил внимание и на политическую сторону: "В отдельных регионах, в том числе, это поколение используется как политический таран для сноса политических систем. И, кстати говоря, иногда это удается. С другой стороны, ничего удивительного нет. Это поколение, которое почувствовало свою политическую силу, становление на крыло, и способно отстаивать свои права".

Это поколение, которое нам еще предстоит узнать. Дмитрий Швайба

При этом зумеры самодостаточны и зачастую непредсказуемы. В качестве яркого примера Швайба привел так называемый парадокс Кадышевой. "В России, изучая поколение Z, уперлись в парадокс Кадышевой. Когда это поколение, которое никак не связано с телевизионными штуками, с заезженными грампластинками, вдруг переключилось на Кадышеву, и сама Кадышева говорит: я не понимаю, что происходит. И ее концерты шатают поколение Z., - рассказывает эксперт.

По его мнению, этот случай идеально иллюстрирует противоречивость: "Оно такое, оно непредсказуемо в этом смысле".