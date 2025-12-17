Медицина и подготовка кадров: какие темы планируют обсудить делегаты Гродненского региона на ВНС

18-19 декабря в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Институт народовластия определит стратегию развития страны на ближайшие годы. В составе делегации Гродненской области представители медицины, образования, промышленности и социальной сферы.

За медицинской помощью жители Беняконей и окрестных деревень обращаются в местную амбулаторию. На обслуживании более 2 тыс. человек. Житель Беняконей Збыслав Кутыш работает в местном СПК, говорит, что амбулатория - реальная помощь.

Здесь можно пройти диспансеризацию, сделать ЭКГ, сдать анализы и обратиться к стоматологу. Амбулатория оснащена всем необходимым оборудованием. Если требуется помощь, можно получить онлайн-консультацию специалиста из областного центра.

Медицина должна быть одинаково доступна всем. Об этом не раз говорил глава белорусского государства. С этим согласен и заведующий амбулаторией Виталий Киселевский - делегат от Гродненской области на Всебелорусское народное собрание. Развитие региональной медицины - одна из важных тем для обсуждения.

"Нам нужно наладить работу с пациентами так, чтобы они могли получить помощь квалифицированную, своевременную и в полном объеме. В этом заключается специфика. Для нас важно, чтобы человек на селе получил все то, что может получить человек, живущий в областном центре: лечение, обследование", - отметил Виталий Киселевский.

Ректор университета имени Янки Купалы Ирина Китурко не в первый раз представит один из крупнейших вузов страны на Всебелорусском народном собрании. В университете обучается 11 тыс. студентов, среди них почти 2,5 тыс. иностранцы. Нужно держать руку на пульсе, чтобы внедрять самые современные образовательные технологии и методы преподавания.

"Страна создала много условий для того, чтобы молодые ребята оставались и работали здесь. Среди делегатов ВНС есть студентка нашего вуза, чем мы гордимся. Сегодня мы всеми группами ведем работу над стратегией развития нашего университета", - поделилась Ирина Китурко.

По словам ректора, важно не просто подготовить хорошего специалиста - он должен быть востребован в своей профессии.

Гродненский университет имени Янки Купалы - ключевая образовательная площадка региона. Здесь формируют кадры, которые завтра придут работать в школы и на предприятия области. Вуз активно работает по целевому обучению, выстраивает систему закрепления молодых специалистов в регионе и связывает образование с реальными потребностями экономики.

Подготовка кадров в вузе ведется в тесной связке с работодателем. Здесь внедряют дуальное обучение: специалисты предприятий участвуют в разработке учебных программ. Абитуриенты погружаются в профессию через проектное обучение и реальные производственные задачи.

"Важным моментом сегодня является проектное обучение, когда наши студенты работают над решением тех практических задач и проектов, которые ставит нам реальный сектор экономики. Поэтому в практико-ориентированной среде заключается успех в будущей подготовке специалистов. Мы абсолютно уверены, что такие специалисты будут готовы к вызовам и сегодняшним, и к вызовам будущего", - отметила Ирина Китурко.