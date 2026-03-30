Мемориальный знак "Камень Памяти" открыли на "Линии Сталина"

В мероприятии приняли участие представители госструктур и посольства России в Беларуси. Новый мемориальный знак стал символом общей истории и воинских традиций двух стран. Организаторы напомнили: у морской пехоты есть тесная связь с белорусской землей. Именно в Гродно в 1705 году Петр I подписал указ о создании первого полка этого рода войск. Позже, уже в советский период, одно из соединений морской пехоты формировалось под Минском.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина": "Беларусь - сухопутная держава, но тем не менее у нас были моряки и морские пехотинцы. И они принимали непосредственно участие как в Великой Отечественной войне, так и во всех локальных конфликтах. Например, в Афганистане тоже морские пехотинцы служили, мой отец вспоминает. И мы, фонд "Память Афгана", поддерживаем все эти инициативы, чтобы помнить, что были такие ребята, белорусы, которые с честью выполняли долг. Только ходили они в черных тельняшках, а не в голубых, как десантники. И они тоже гордились этим и выполняли задачи на отлично".