3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
Мемориальный знак ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС открыли в Орше
Памятный знак ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции открыли в Орше.
Новый монумент - результат гражданской инициативы жителей города, которая получила поддержку местной власти. Гранитную композицию установили в городском парке. На постаменте фигура пожарного, который закрывает собой трещину в плите.
Антонина Селезнева, участница ликвидации последствий аварии на ЧАЭС:
"Я находилась в Брагинском районе. Помогали пострадавшим людям, обследовали их. Прошло 40 лет и очень хорошо, что об этом все помнят, все знают. И открытие этого памятника очень значимо".
"Решили выйти с инициативой по созданию памятного знака. Принимало участие большое количество граждан, в том числе и в финансовом плане, неравнодушных. Достаточно в короткие сроки все было реализовано. Хотелось бы, чтобы наша молодежь видела, помнила и знала о той аварии, которая произошла", - рассказал Андрей Курятников, начальник Оршанского ГРОЧС.
В Оршанском районе проживают более 200 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.