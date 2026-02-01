Международный бизнес-хаб - в "Великом камне" представлены предприятия из 20 стран мира

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e26f967-9d2c-4bbc-8599-2ce1483b554d/conversions/e1ce320e-d81c-4a74-a998-30348ae528ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e26f967-9d2c-4bbc-8599-2ce1483b554d/conversions/e1ce320e-d81c-4a74-a998-30348ae528ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e26f967-9d2c-4bbc-8599-2ce1483b554d/conversions/e1ce320e-d81c-4a74-a998-30348ae528ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e26f967-9d2c-4bbc-8599-2ce1483b554d/conversions/e1ce320e-d81c-4a74-a998-30348ae528ab-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Интерес китайских инвесторов к Беларуси продолжает расти, а индустриальный парк "Великий камень", который называют жемчужиной Шелкового пути, стал площадкой не только для китайского и белорусского, но и для международного бизнеса. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Я бы сказал, что в последние годы интерес у китайских инвесторов только повышается. Я имею в виду инвестиции в Беларусь", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань. В качестве примера он привел данные по "Великому камню": только в 2025 году были зарегистрировани 34 новых резидента, а общий объем инвестиций превысил 1 млрд долларов США.

"Китай сейчас обращает большое внимание на сотрудничество со всеми странами, в особенности с Беларусью. И мы готовы привлекать больше инвесторов из Китая", - отметил Посол. По его словам, задача состоит в том, чтобы показать китайским компаниям хорошие условия для ведения бизнеса в Беларуси, помочь им найти перспективные проекты и надежных партнеров.

"Великий камень" стал по-настоящему международным проектом. "Сейчас в нашем парке зарегистрировано всего 171 предприятие, большинство из них - китайские и белорусские компании. Но помимо них есть и предприятия из других стран. Около 20 стран мира представлены в нашем парке", - сообщил представитель.

"Парк - хорошая площадка для ведения бизнеса не только для Китая и Беларуси, а также для всего мира. Мы, конечно, приветствуем любые страны, любые предприятия зарегистрироваться в нашем парке", - подчеркнул Чжан Вэньчуань.