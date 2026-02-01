3.72 BYN
Международный бизнес-хаб - в "Великом камне" представлены предприятия из 20 стран мира
Интерес китайских инвесторов к Беларуси продолжает расти, а индустриальный парк "Великий камень", который называют жемчужиной Шелкового пути, стал площадкой не только для китайского и белорусского, но и для международного бизнеса. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Я бы сказал, что в последние годы интерес у китайских инвесторов только повышается. Я имею в виду инвестиции в Беларусь", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань. В качестве примера он привел данные по "Великому камню": только в 2025 году были зарегистрировани 34 новых резидента, а общий объем инвестиций превысил 1 млрд долларов США.
"Китай сейчас обращает большое внимание на сотрудничество со всеми странами, в особенности с Беларусью. И мы готовы привлекать больше инвесторов из Китая", - отметил Посол. По его словам, задача состоит в том, чтобы показать китайским компаниям хорошие условия для ведения бизнеса в Беларуси, помочь им найти перспективные проекты и надежных партнеров.
"Великий камень" стал по-настоящему международным проектом. "Сейчас в нашем парке зарегистрировано всего 171 предприятие, большинство из них - китайские и белорусские компании. Но помимо них есть и предприятия из других стран. Около 20 стран мира представлены в нашем парке", - сообщил представитель.
"Парк - хорошая площадка для ведения бизнеса не только для Китая и Беларуси, а также для всего мира. Мы, конечно, приветствуем любые страны, любые предприятия зарегистрироваться в нашем парке", - подчеркнул Чжан Вэньчуань.
Цель такого подхода - чтобы проекты в парке вносили вклад как в развитие самой площадки, так и в экономическое развитие Беларуси в целом. Таким образом, белорусско-китайское сотрудничество выходит на новый уровень, где "Великий камень" служит хабом не только для двусторонних, но и для многосторонних инвестиций, укрепляя экономические связи Минска с Пекином и остальным миром.