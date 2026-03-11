Международный форум "Великое наследие - общее будущее" пройдет 21-22 июня в Бресте

II Международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" пройдет 21-22 июня в Бресте.

Об этом сообщили 11 марта в Палате представителей на заседании организационного комитета по подготовке и проведению масштабного проекта. Форум приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Выбор места проведения мероприятия символичен. Брест первым принял на себя удар врага. В этом году в форуме примут участие около 350 человек. В программе - пленарные заседания, тематические секции и памятные мероприятия на территории Брестской крепости.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Программа приблизительная уже сверстана. Для чего проводится организационный комитет? Для того чтобы дать старт всем организационным мероприятиям, начиная от подготовки мест проведения мероприятия и заканчивая его главной частью - обсуждением исторических страниц, которые подвергаются различным фальсификациям. Мы будем хранить свои традиции, сохранять историю и бороться против искажений истории. Конечно же, мы будем обсуждать и участие молодежи в этом важном международном форуме, поскольку разрывать поколения в этом вопросе категорически нельзя".