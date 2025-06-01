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МИД Беларуси: Информации о погибших и пострадавших белорусах в аварии на ж/д в Брянской области нет

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Фото: sb.by

Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

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