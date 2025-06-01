Машинист поезда погиб в аварии в Брянской области

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Машинист локомотива погиб в результате обрушения пролетного строения моста на локомотив и вагоны пассажирского поезда Климов - Москва в Брянской области. Такая информация предоставлена в официальном Telegram-канале "Российских железных дорог" (РЖД). Также девять работников поездной бригады госпитализированы, информирует ТАСС.

"В результате происшествия с поездом № 86 Климов - Москва в Брянской области погиб наш товарищ - машинист локомотива. Компания выражает глубокие соболезнования и окажет всю необходимую помощь семье погибшего", - говорится в сообщении.