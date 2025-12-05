Беларусь привлекла внимание МАГАТЭ к ситуации на Игналинской АЭС

Беларусь привлекла внимание МАГАТЭ к недавнему инциденту на Игналинской АЭС, сообщили в МИД нашей страны. Ситуацию обсудили в Вене заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Белорусский дипломат отметил, что со стороны Литвы не было оперативного уведомления, предусмотренного международными и двусторонними обязательствами. Секрета отметил серьезную обеспокоенность потенциальными трансграничными последствиями подобных событий.



Стороны обсудили усилия по обеспечению ядерной безопасности на региональном уровне, а также актуальные направления сотрудничества и перспективы дальнейшей работы. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки.