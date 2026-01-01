3.71 BYN
МИД Беларуси: Информации о пострадавших белорусах на пожаре в Кран-Монтана не поступало
Автор:Редакция news.by
МИД Беларуси выражает глубокую скорбь и сочувствие близким погибших в результате пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.
Информация о том, что среди пострадавших есть белорусские граждане, на данный момент не поступала. Посольство Беларуси в Швейцарии находится в контакте с местными властями. Трагическое происшествие напоминает, что безопасность гостей и персонала, в том числе пожарная, должна быть абсолютным приоритетом для администраций всех мест, - отмечено в заявлении МИД.