МИД Беларуси: Информации о пострадавших белорусах на пожаре в Кран-Монтана не поступало

МИД Беларуси выражает глубокую скорбь и сочувствие близким погибших в результате пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.

Информация о том, что среди пострадавших есть белорусские граждане, на данный момент не поступала. Посольство Беларуси в Швейцарии находится в контакте с местными властями. Трагическое происшествие напоминает, что безопасность гостей и персонала, в том числе пожарная, должна быть абсолютным приоритетом для администраций всех мест, - отмечено в заявлении МИД.

