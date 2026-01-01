МИД Беларуси: Информации о пострадавших белорусах на пожаре в Кран-Монтана не поступало

Информация о том, что среди пострадавших есть белорусские граждане, на данный момент не поступала. Посольство Беларуси в Швейцарии находится в контакте с местными властями. Трагическое происшествие напоминает, что безопасность гостей и персонала, в том числе пожарная, должна быть абсолютным приоритетом для администраций всех мест, - отмечено в заявлении МИД.