МИД Беларуси передал артефакты Национальному историческому музею
Дипломатической службе Беларуси посвятят отдельный блок в новой экспозиции Национального исторического музея.
Укомплектовать его решило Министерство иностранных дел Беларуси. Пресс-папье, чемодан, печатная машинка из нашего посольства в Израиле, штампы для заверения международных соглашений - те немые свидетели, что сопровождали миротворческие события из учебника истории. Часть раритетов официально была передана представителям музея 15 мая.
Сложное, но результативное движение белорусской дипломатии отражено в нагрудных знаках, ратификационных грамотах и протокольных сувенирах из Ливии, Вьетнама, Индонезии, Пакистана. На обозрение выставлена далеко не вся посылка, что уедет в национальную сокровищницу. Дипломаты взяли на себя миссию постоянно пополнять новую музейную экспозицию.
По мнению министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, в этой экспозиции ключевое место должен занимать портрет Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Потому что он и есть главный дипломат нашей страны. Именно он создал ту систему дипломатической работы, которая сегодня есть в нашей стране, и именно он пробивает все самые важные, сложные, щепетильные и необходимые для нашей страны вопросы, контакты с зарубежными партнерами. А мы тут уже дошлифовываем и, как говорится, подносим снаряды", - отметил Рыженков.
Теперь в фонде музея есть и книга "Дипломатия без шаблонов". Это последнее издание непридуманных историй - воспоминаний ветеранов МИД Беларуси. Первыми их читали посетители Минской международной книжной выставки-ярмарки в марте.