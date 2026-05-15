МИД Беларуси передал артефакты Национальному историческому музею

Сложное, но результативное движение белорусской дипломатии отражено в нагрудных знаках, ратификационных грамотах и протокольных сувенирах из Ливии, Вьетнама, Индонезии, Пакистана. На обозрение выставлена далеко не вся посылка, что уедет в национальную сокровищницу. Дипломаты взяли на себя миссию постоянно пополнять новую музейную экспозицию.

По мнению министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, в этой экспозиции ключевое место должен занимать портрет Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Потому что он и есть главный дипломат нашей страны. Именно он создал ту систему дипломатической работы, которая сегодня есть в нашей стране, и именно он пробивает все самые важные, сложные, щепетильные и необходимые для нашей страны вопросы, контакты с зарубежными партнерами. А мы тут уже дошлифовываем и, как говорится, подносим снаряды", - отметил Рыженков.