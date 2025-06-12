МИД: Граждан Беларуси на борту разбившегося в Индии самолета не было

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Граждан Беларуси на борту разбившегося в Индии самолета не было. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"По предварительной информации, граждан Беларуси на борту самолета, потерпевшего крушение в Индии, не было. Посольство находится в постоянном контакте с местными властями, продолжает отслеживать ситуацию", - заявили в МИД.