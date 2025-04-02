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Михеев: Нужно ценить прошлое, сотрудничать в настоящем и думать о будущем
Союзное государство - это образец дружеских и взаимовыгодных отношений и пример для других. А еще Беларусь и Россия - яркий пример стран, которые чтят и помнят свою историю. Мнение политолога и общественного деятеля Сергея Михеева.
Сергей Михеев, политолог, общественный деятель (Россия):
День единения, собственно, подтверждает тот факт, что на самом деле в прошлом нас объединяет настолько много, что в настоящем было бы просто глупо и преступно не развивать отношения, конфликтовать и т. д. Вот, собственно, этот день является днем осознания этого факта, причем на фоне тех трагических событий, которые происходят в Украине и не только в Украине. Мне кажется, этот день для того, чтобы понять ту разницу в отношениях, положительную разницу, которая существует между Россией и Беларусью, и сравнить ее с тем, что могло бы быть в том случае, если люди не хотят ни ценить прошлое, ни ценить будущее и не умеют сотрудничать с настоящим.