Михеев: Нужно ценить прошлое, сотрудничать в настоящем и думать о будущем

День единения, собственно, подтверждает тот факт, что на самом деле в прошлом нас объединяет настолько много, что в настоящем было бы просто глупо и преступно не развивать отношения, конфликтовать и т. д. Вот, собственно, этот день является днем осознания этого факта, причем на фоне тех трагических событий, которые происходят в Украине и не только в Украине. Мне кажется, этот день для того, чтобы понять ту разницу в отношениях, положительную разницу, которая существует между Россией и Беларусью, и сравнить ее с тем, что могло бы быть в том случае, если люди не хотят ни ценить прошлое, ни ценить будущее и не умеют сотрудничать с настоящим.