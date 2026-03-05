3.75 BYN
Милиционеры прошли торжественным маршем по центральным улицам Гродно
Гродненская милиция отметила 109-ю годовщину со дня образования органов внутренних дел Беларуси. Праздничные мероприятия стартовали с торжественного марша по центральным улицам города. В единой колонне прошли около 300 человек.
Особым украшением торжественного марша стали женщины в погонах. Сегодня они наравне с мужчинами выполняют важные задачи по обеспечению безопасности и правопорядка.
Алла Лещенко, старший инспектор по особым поручениям управления оперативно-дежурной службы УВД Гродненского облисполкома:
"Служба - это моя жизнь, много лет ношу погоны. Каждый праздник всегда волнительный, как будто это первое торжество. В настоящее время созданы все необходимые условия для того, чтобы женщины в погонах на достойном уровне исполняли свои служебные обязанности, участвовали в общественной жизни, в то же время оставались заботливыми мамами и хранительницами домашнего очага. Я испытываю невероятную радость и гордость за то, что много лет назад сделала свой выбор и сейчас здесь нахожусь в строю со своими товарищами".
"Преступность сократилась на 20 %, раскрываемость - выше 90 %. Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Большая часть уходит в виртуальную реальность, мы с ними тоже боремся", - рассказал Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома.
Продолжились мероприятия на плацу у здания УВД, где состоялся торжественный митинг. Руководство области и силового блока поздравило личный состав с профессиональным праздником.
Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды, медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.