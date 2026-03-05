Милиционеры прошли торжественным маршем по центральным улицам Гродно

"Служба - это моя жизнь, много лет ношу погоны. Каждый праздник всегда волнительный, как будто это первое торжество. В настоящее время созданы все необходимые условия для того, чтобы женщины в погонах на достойном уровне исполняли свои служебные обязанности, участвовали в общественной жизни, в то же время оставались заботливыми мамами и хранительницами домашнего очага. Я испытываю невероятную радость и гордость за то, что много лет назад сделала свой выбор и сейчас здесь нахожусь в строю со своими товарищами".