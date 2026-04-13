Милиция Гомеля усилила проверки иностранных граждан

Милиция Гомеля усилила проверки иностранцев, проживающих на территории региона. Профилактика проводится для нашей безопасности, сообщили в МВД. Контролировать правоохранители будут и тех, кто постоянно проживает в Беларуси, и тех, кто прибыл на короткий срок. Также мигрантов проверят по линии ГАИ.

"Управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома информирует, что в период с 13 по 19 апреля текущего года на территории области будут проведены дополнительные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение миграционного контроля, профилактику противоправного поведения со стороны иностранных граждан или лиц без гражданства. В рамках проводимых мероприятий будет осуществлен контроль как за пребыванием временно и постоянно проживающих иностранцев, так и отдельных категорий граждан, прибывших в страну на краткосрочный период".