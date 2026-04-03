Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Милиция переходит на усиленный режим работы в преддверии Пасхи и Вербного воскресенья

В связи с предстоящей Пасхой и Вербным воскресеньем приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. В выходные личный состав милиции переводится на усиленный вариант несения службы.

Под особым контролем находятся места проведения богослужений и других мероприятий. На объектах с большим количеством людей предусмотрена организация пропускного режима и досмотр. В МВД просят с пониманием отнестись к этим мерам.

Сергей Мирончик, замначальника ГУОПП МВД Беларуси:

"Правоохранители ориентированы на защиту граждан от противоправных посягательств и предупреждение правонарушений. Инспекторы ГАИ нацелены на регулирование транспортных и пешеходных потоков, пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Кроме того, будет усилена работа на объектах транспорта. Состояние правопорядка вблизи культовых сооружений и в иных общественных местах также будет контролироваться с помощью систем видеонаблюдения".

Сергей Мирончик, замначальника ГУОПП МВД Беларуси

МВД призывает соблюдать общественный порядок, безопасность, проявлять бдительность. При обнаружении бесхозных предметов или подозрительных лиц незамедлительно сообщать по телефону 102 или ближайшему наряду милиции.

Разделы:

ОбществоРелигия

Теги:

МВДПасхамилициявербное воскресенье