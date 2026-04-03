Милиция переходит на усиленный режим работы в преддверии Пасхи и Вербного воскресенья

В связи с предстоящей Пасхой и Вербным воскресеньем приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. В выходные личный состав милиции переводится на усиленный вариант несения службы.

Под особым контролем находятся места проведения богослужений и других мероприятий. На объектах с большим количеством людей предусмотрена организация пропускного режима и досмотр. В МВД просят с пониманием отнестись к этим мерам.

Сергей Мирончик, замначальника ГУОПП МВД Беларуси:

"Правоохранители ориентированы на защиту граждан от противоправных посягательств и предупреждение правонарушений. Инспекторы ГАИ нацелены на регулирование транспортных и пешеходных потоков, пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Кроме того, будет усилена работа на объектах транспорта. Состояние правопорядка вблизи культовых сооружений и в иных общественных местах также будет контролироваться с помощью систем видеонаблюдения".

Сергей Мирончик, замначальника ГУОПП МВД Беларуси