Миллионы цветов и новые экотропы: каким стал Минск после Года благоустройства

Новые экотропы, зоны отдыха и детские площадки, а еще более 11 млн цветов и 300 тыс. кустов - таковы итоги Года благоустройства в Минске. Их подвели депутаты Мингорсовета во время выездного совещания в Минском парниково-тепличном комбинате.

Место выбрано неслучайно: здесь в тепле и под искусственным солнцем выращивают миллионы цветов для оформления улиц столицы. Депутаты обсудили планы по благоустройству зеленых зон и использованию инновационных подходов в озеленении и цветочном оформлении Минска.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

"Мы рассматриваем Год благоустройства как определенный старт для дальнейшего благоустройства города, и подходы, которые были заложены в Год благоустройства, уже нужно развивать в работе на постоянной основе".

Руслан Фурс, председатель постоянной комиссии Минского городского совета депутатов:

"Здесь мы можем ощутить себя в другом времени года, где видно, что идет жизнь. Здесь есть цветочная рассада, огурцы, готовится рассада для томатов, которые будут потом в свое время давать плоды".