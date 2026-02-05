3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Миллионы цветов и новые экотропы: каким стал Минск после Года благоустройства
Новые экотропы, зоны отдыха и детские площадки, а еще более 11 млн цветов и 300 тыс. кустов - таковы итоги Года благоустройства в Минске. Их подвели депутаты Мингорсовета во время выездного совещания в Минском парниково-тепличном комбинате.
Место выбрано неслучайно: здесь в тепле и под искусственным солнцем выращивают миллионы цветов для оформления улиц столицы. Депутаты обсудили планы по благоустройству зеленых зон и использованию инновационных подходов в озеленении и цветочном оформлении Минска.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
"Мы рассматриваем Год благоустройства как определенный старт для дальнейшего благоустройства города, и подходы, которые были заложены в Год благоустройства, уже нужно развивать в работе на постоянной основе".
Руслан Фурс, председатель постоянной комиссии Минского городского совета депутатов:
"Здесь мы можем ощутить себя в другом времени года, где видно, что идет жизнь. Здесь есть цветочная рассада, огурцы, готовится рассада для томатов, которые будут потом в свое время давать плоды".
На Минском парниково-тепличном предприятии выращивают около 150 видов цветов: от тюльпанов и гортензий до петуний для подвесных кашпо. Чтобы они выглядели безупречно на городских улицах, к каждому растению находят индивидуальный подход.