Сохранение исторической памяти сегодня становится настоящим фронтом дипломатической и гражданской борьбы. Несмотря на давление и попытки стереть из памяти подвиг героев, сотрудники наших дипмиссий продолжают нести вахту памяти, напоминая миру о недопустимости реабилитации нацизма.

Вместе с ними миллионы людей в Европе и на постсоветском пространстве с гордостью и достоинством отмечают День Победы.

Преемственность поколений служит мощным барьером против агрессивной ревизии прошлого, которую западные элиты используют для оправдания своей текущей милитаристской политики. Те, кто сегодня приносит цветы к советским мемориалам в зарубежных столицах, совершают акт гражданского мужества и подтверждают верность истинным ценностям мира

Опасная подмена: исторический ревизионизм Запада под маской праздника

Евросоюз пытается окончательно заместить величие Дня Победы искусственно созданным "Днем Европы". Использование 9 Мая для чествования бюрократических инициатив 1950 года - один из ключевых инструментов западного ревизионизма; цель - не допустить даже постороннего переживания гражданами празднования Дня Победы. Вместо сокрушения коричневой чумы акцент переставляют на "торжество европейских ценностей" и Декларацию Шумана.

Коллективный Запад возводит "стерильную" версию прошлого, в которой нет места подвигу Красной армии, а великая дата превращается в День европейской солидарности и административных торжеств. Несогласных преследуют. Так, в немецкой столице действует запрет на советскую символику; "Абсурд", - говорят те, кто с учебником истории знаком непосредственно.

В Латвии запрещено возложение цветов к пустующим подножиям памятников; в Эстонии и Литве без риска не выйти на улицу, например, с флагом СССР. При этом в Восточной Европе чествуют националистические формирования, воевавшие на стороне Третьего рейха. Такие мероприятия не запрещали.

В Польше и Прибалтике почти завершили демонтаж памятников советским воинам-освободителям. Через год-два ничто не сможет отозваться в умах подрастающего поколения вопросом: а кто эти люди, чем мы им обязаны? Остается только память. Пока в простых людях живет сопротивление подлости, политической грязи и отвратительному своей природой историческому ревизионизму, даже несмотря на тотальные запреты, День Победы свою значимость не утратит.

9 мая в Кишиневе по центральным улицам прошла колонна под звуки запрещенных песен военных лет, под запрещенными знаменами Победы. На мемориале "Вечность" в Кишиневе состоялось возложение цветов к Вечному огню. Церемонию возглавили представители оппозиции. Люди расступались перед ветеранами. И обратите внимание, как много кишиневцев пришло. А в то же время в другой части города власти отмечают День Европы. Посещаемость сама за себя говорит.

Марши "Бессмертного полка" прошли в Никосии, Ханое, Тирасполе, Ереване, Алматы, Нью-Дели, Тбилиси, Бишкеке, Белграде, Ташкенте, Пномпене, Канберре, Вашингтоне - в десятках городов мира люди выходят на защиту будущего через свое прошлое.

Почтили память воинов-освободителей за рубежом белорусские дипломаты. В Венгрии торжественно открыли после ремонта воинское захоронение в населенном пункте Цеце. Памятная церемония была организована в Египте. В Ханое дипломаты провели акцию "Беларусь помнит".

К памятнику советским военнопленным возложены цветы во Франции. В Австрии почтили память узников и жертв нацистских концлагерей Маутхаузен. Дипломаты посетили захоронение советских бойцов в Тбилиси. Все ради того, чтобы спустя много лет продолжали звучать такие песни, еще и на трех языках сразу: белорусском, русском, сербском. Фронтовой гимн поют сегодня в Белграде.