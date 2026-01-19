Минэнерго о прорыве на участке тепломагистрали: в ближайшее время тепло появится во всех квартирах

"Сегодня ночью в 3:30 при температуре наружного воздуха минус 21 градусов по Цельсию на одной из магистралей, которая питает город Минск тепловой энергией от станции ТЭЦ-4, произошло повреждение оборудования в виде компенсатора диаметром 1200 мм. В результате этого повреждения был нарушен режим теплоснабжения большого количества домов (более 3 тыс.). Благодаря взаимодействию энергетиков, местной власти, Министерства по чрезвычайной ситуации, жилищно-коммунального хозяйства были произведены оперативные теплоснабжения. Запущены в работу районные котельные, которые обеспечили восстановление теплоснабжения по временной схеме львиной доли потребителей, которых это затронуло. В 17:21 восстановление водного режима тепловой магистрали было закончено, включены циркуляционные насосы для подачи теплоносителя в тепломагистраль. Таким образом, можно говорить о том, что теплоноситель подается в систему города Минска, - прокомментировал Денис Мороз. - На настоящий момент ведутся работы по запуску систем теплоснабжения в домах. Уверен, что в ближайшее время тепло появится во всех квартирах города Минска".