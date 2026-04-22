Минимизация стресса, ЗОЖ и отказ от фастфуда: онколог назвал 5 правил снижения риска рака

В преддверии XV юбилейного съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный ответил на самые острые вопросы: почему онкологии стало больше, можно ли вылечиться от рака и насколько опасны вейпы и курительные смеси.

Онкологии стало больше или ее стали чаще выявлять?

Один из главных вопросов, волнующих общество: почему онкологических заболеваний становится все больше - виноваты ли экология, питание или же просто улучшилась диагностика?

Как отметил Сергей Красный, все перечисленные факторы действительно повлияли. Скрининговые программы позволяют выявлять больше опухолей на ранних стадиях. Экология, неправильное питание (фастфуд, которого 20 лет назад даже не знали) и ускорившийся темп жизни со стрессами также играют свою роль.

"Но основным я считаю увеличение продолжительности жизни людей, потому что злокачественные опухоли - это заболевание прежде всего людей пожилого возраста. Парадокс: чем лучше работают кардиологи, тем больше работы будет у онколога", - подчеркнул специалист.

Факт В 2025 году в Беларуси впервые зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев злокачественных новообразований.

"Цифра очень большая для нашей республики. Мы находимся в странах СНГ среди лидеров по онкологической заболеваемости", - констатировал Сергей Красный.

Однако есть и другой, обнадеживающий показатель - пятилетняя выживаемость онкологических пациентов. Сейчас она приближается к 70 %.

"Если человек пережил пятилетний рубеж, то меньше вероятность того, что опухоль вернется, и больше вероятность, что он выздоровеет полностью", - пояснил заместитель директора РНПЦ.

Юбилейный съезд онкологов в Минске

22 апреля в Минске стартует XV съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Мероприятие проходит раз в два года, и это уникальное событие для республики.

"К нам приедут представители из 11 стран. Съезд будет проходить в течение трех дней. 2 тыс. делегатов участвуют очно и около 10 тыс. - онлайн. Запланировано 570 докладов. Одномоментно заседания будут проходить в шести различных залах", - рассказал Сергей Красный.

По его словам, организаторы не испытывают проблем с привлечением участников: специалисты сами стремятся приехать "любой ценой", чтобы обменяться опытом. На съезде затронут практически все аспекты онкологии.

Революция в лечении: молекулярная генетика и персонализированный подход

Говоря о самых актуальных темах в онкологии, Сергей Красный отметил кардинальную смену подходов благодаря появлению молекулярно-генетических технологий.

"Сегодня без этих технологий мы не можем ни диагноз правильно поставить, ни лечение назначить, ни прогноз определить. Лечение становится персонифицированным: каждому человеку индивидуально, в зависимости от того, какие мутации у него выявляются, подбирается лекарственное средство, которое будет эффективно именно у него", - объяснил эксперт.

Он также добавил, что в последние годы появилось большое количество таргетных препаратов и современных иммунопрепаратов, которые дают высокие результаты даже при запущенных злокачественных опухолях.

О вреде курительных смесей и вейпов

Отдельно была затронута тема модных среди молодежи устройств для курения.

"Они еще более вредные, чем курение сигарет. И могут рассматриваться только как переходный момент к отказу от табака вообще", - заявил Сергей Красный.

По его словам, такие системы содержат не только канцерогенные вещества, но и этиленгликоли, ароматизаторы, которые вызывают сахарный диабет, бронхиальную астму и другие заболевания. В мире уже обсуждается запрет на использование этих систем для лиц младше 21 года. Аналогичные вопросы сейчас рассматриваются в парламенте Беларуси.

Как снизить риск онкологии: пять простых правил

Сергей Красный подчеркнул, что в онкологии ключевое значение имеет раннее выявление, так как на ранних стадиях заболевание никак не проявляется.

"Если ждать симптомов, то будем выявлять в основном третью и четвертую стадию. При этом первая и вторая лечатся очень хорошо - до 100 % пятилетняя выживаемость", - напомнил он.

Программы скрининга злокачественных опухолей включены в общую диспансеризацию населения.

"Крайне важно, если вам предлагают пройти диспансеризацию, ни в коем случае от этого не отказываться", - призвал специалист.

В завершение разговора Сергей Красный перечислил стандартные, но оттого не менее важные меры профилактики: