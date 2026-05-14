Министр информации Дмитрий Жук встретился со студентами Купаловского университета в Гродно

VI Форум медийного сообщества Беларуси принимает Гродно. В этом году мероприятие проходит в обновленном формате. Представителей всех регионов страны ждут обзорные экскурсии по главным предприятиям региона, а также знакомство с образовательным потенциалом областного центра.

Инна Минчук, завкафедрой журналистики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: "На встрече с министром информации наши ребята презентовали разные проекты абсолютно разных форматов. Документальный фильм совместно с прокуратурой Гродненской области - "Геноцид белорусского народа: память и боль Гродненской земли". Такая серьезная, большая работа. Уже три документальных фильма вышло. Факультетский корпоративный журнал - редакция выпускает красивое издание, которое рассказывает о жизни студентов. Наш новый проект "Выпускники. Купаловцы. История успеха" - ребята поставили амбициозную цель: записать 90 интервью к 90-летию университета о купаловцах, которые связали свою жизнь с университетом Янки Купалы или движутся к этой цели. И наш молодой проект - "Купаловская волна" - это интернет-радиостанция. Пока еще только начинаем работу, но ребята очень увлечены".