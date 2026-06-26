Министр обороны Беларуси призвал не допускать полутонов в оценке истории Великой Победы

Укрепление международной безопасности, защита исторической правды и борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире обсуждают на IV Международном антифашистском конгрессе.

Во время пленарного заседания конгресса говорят о том, что идеология фашизма окончательно не побеждена - сегодня она мутировала и приспособилась. Более того, современный фашизм маскируется под якобы "демократию", "защиту прав человека".

Большую тревогу вызывает происходящее в соседних странах, где уничтожаются памятники, переписывается и искажается история, проходят шествия нацистов.

В такой картине мира правдивая история Великой Победы должна звучать громче, таким мнением с журналистами поделился министр обороны Виктор Хренин.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Не должно быть никаких полутонов и оттенков. Мы черное должны называть черным, белое - белым. И мы видим, что наш IV Антифашистский конгресс вызывает интерес у многих народов стран. И наш голос должен звучать, ведь важно, чтобы Великая Победа не просто не должна быть забыта, не должно быть сомнений в том, что она была и советский народ совершил величайший подвиг".

Виктор Хренин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d73967a5-4ecc-472f-8120-fe0235df956f/conversions/36cb31ce-ba81-4bee-8861-fee83fae4f3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d73967a5-4ecc-472f-8120-fe0235df956f/conversions/36cb31ce-ba81-4bee-8861-fee83fae4f3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d73967a5-4ecc-472f-8120-fe0235df956f/conversions/36cb31ce-ba81-4bee-8861-fee83fae4f3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d73967a5-4ecc-472f-8120-fe0235df956f/conversions/36cb31ce-ba81-4bee-8861-fee83fae4f3c-xl-___webp_1920.webp 1920w