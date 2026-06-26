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Министр обороны Беларуси призвал не допускать полутонов в оценке истории Великой Победы
Укрепление международной безопасности, защита исторической правды и борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире обсуждают на IV Международном антифашистском конгрессе.
Во время пленарного заседания конгресса говорят о том, что идеология фашизма окончательно не побеждена - сегодня она мутировала и приспособилась. Более того, современный фашизм маскируется под якобы "демократию", "защиту прав человека".
Большую тревогу вызывает происходящее в соседних странах, где уничтожаются памятники, переписывается и искажается история, проходят шествия нацистов.
В такой картине мира правдивая история Великой Победы должна звучать громче, таким мнением с журналистами поделился министр обороны Виктор Хренин.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Не должно быть никаких полутонов и оттенков. Мы черное должны называть черным, белое - белым. И мы видим, что наш IV Антифашистский конгресс вызывает интерес у многих народов стран. И наш голос должен звучать, ведь важно, чтобы Великая Победа не просто не должна быть забыта, не должно быть сомнений в том, что она была и советский народ совершил величайший подвиг".
Беларусь делает все, чтобы подвиг советского народа и солдат и правда о ВОВ были восстановлены, сохранены и переданы будущим поколениям. С 7 апреля 2021 года в Республике расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа. Продолжается работа по увековечению памяти защитников Отечества - это то малое, что белорусский народ может сделать в благодарность за мирное небо.