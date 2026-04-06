Министр обороны Беларуси встретился с генсеком ОДКБ
Автор:Редакция news.by
6 апреля о мероприятиях оперативной и боевой подготовки - маневрах "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер" - говорили министр обороны Беларуси с генсеком ОДКБ. В военном ведомстве прошла двусторонняя встреча.
Виктор Хренин и Таалатбек Масадыков обменялись мнениями о текущей военно-политической обстановке в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.
Белорусская сторона подтвердила готовность взаимодействовать по всем направлениям и искать новые точки соприкосновения с другими международными организациями, такими как СНГ и ШОС.