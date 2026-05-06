Министр внутренних дел Беларуси Кубраков провел инструктаж минской милиции перед 9 Мая
Подготовка личного состава должна быть безупречной. Министр внутренних дел Иван Кубраков провел инструктаж минской милиции в преддверии 9 Мая.
Весь личный состав переведен на усиленный вариант службы. Центр мониторинга общественной безопасности будет функционировать в полном составе, создан оперативно-ситуационный штаб, задействуются и группы по противодействию БПЛА.
Запланировано дежурство спасателей и на водной глади, будут дежурить в городе и бригады медиков. Министр внутренних дел также обратил внимание коллег на организацию работы КПП.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Шатры все установлены, на каждом массовом мероприятии уже видны эти оранжевые шатры. Понятно, куда идти, все хорошо, но не все люди знают о том, что это шатер, который предназначен для особой категории граждан, то есть для детей и так далее. Но если у нас на этом пункте пропуска нет людей, не стесняйтесь, старшие на КПП, если родители идут с детьми старше пяти лет, перенаправлять их туда, чтобы было людям удобнее и быстрее. Если видите, что пожилой человек, то же самое, - оказывайте помощь и перенаправляйте на те пункты пропуска, которые предназначены для них".
Милиция Минска с поставленной задачей справится, но главное - не расслабляться, подытожил Иван Кубраков. Как известно, основные события в Минске пройдут 9 Мая на площади Победы и около Дворца спорта. Для обеспечения общественной безопасности предусмотрена работа пунктов пропуска. Подъезд к КПП на шеринговых самокатах будет технически ограничен.