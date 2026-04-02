Минкультуры Беларуси: взаимодействие в рамках СГ в вопросах культуры - одно из важнейших направлений

2 апреля в Минске во Дворце Республики проходит торжество в честь Дня единения народов Беларуси и России. В концерте "Сила земли - связь народов" принимают участие исполнители и творческие коллективы из двух стран.

Реализация совместных проектов

2 апреля ежегодно отмечается День единения народов Беларуси и России - праздник, который установлен указами президентов двух стран. Основные торжества традиционно проходят в Минске и Москве. Сотрудничество двух стран сложилось исторически. Реализация совместных проектов укрепляет Беларусь и Россию. Речь идет о стратегическом партнерстве во многих сферах, включая промышленность, торговлю, энергетику, транспорт, науку, социальную сферу.

Сегодня партнерство Беларуси и России вышло на показатели, немыслимые 25 лет назад. Тому подтверждение - 26 интеграционных проектов в промышленности.

Беларусь и Россия очень тесно и активно сотрудничают в научной сфере. "За 30 лет очень многое сделано для формирования единого научно-технологического, инновационного пространства. Счет проектов идет на сотни", - сказал Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси.

По его словам, партнерство с РФ по космической тематике позволяет даже такой небольшой стране, как Республика Беларусь, получить доступ к пилотируемым полетам и программам спутников дистанционного зондирования Земли. Также успешно развивается взаимодействие по таким направлениям, как оптика, микроэлектроника, лазеры, биотехнологии.

"Происходит эффективное объединение научных потенциалов, и это позволяет действительно работать на благо наших стран, повышать технологический суверенитет государств и вместе двигаться вперед", - отметил Владимир Караник.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Взаимодействие с Российской Федерацией в рамках Союзного государства в вопросах культуры - это одно из важнейших направлений в нашем сотрудничестве. Мы прирастаем с каждым годом интересными моментами, даже в традиционных проектах это действительно очень важно. Конечно же, есть проекты, которые мы уже на протяжении трех десятилетий вместе реализовываем. И все равно пытаемся найти какие-то новые составляющие, чтобы из года в год они прирастали качественно и привлекали к себе большое количество публики".