Минлесхоз держит ситуацию с лесным пожаром в Украине на контроле
Автор:Редакция news.by
Более 80 работников лесного хозяйства, около 30 единиц техники, а также спасатели ночью дежурили на границе с Украиной.
На территории соседнего государства бушует лесной пожар. Сложная обстановка сохраняется в Гомельской области. Наибольшие факторы риска - в Милошевичском лесхозе, где периодически сталкиваются с угрозой трансграничных пожаров со стороны Украины.
Минлесхоз держит ситуацию на постоянном контроле.