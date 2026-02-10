В Минобразования Беларуси подвели итоги работы за 2025 год

Доступность, качество и соответствие текущим запросам рынка труда и потребностям экономики - 10 февраля в Минске подводят итоги работы за 2025 год системы образования страны.

Итоговая коллегия Минобразования

Такая сверка часов - обязательный пункт в графике системы образования Беларуси. Это позволяет проанализировать, что уже сделано и где необходимо усилиться.

2025 год стал завершающим в реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 год и госпрограммы "Образование и молодежная политика". Многие события в году минувшем прошли с приставкой "впервые", как, например, масштабный проект "Национальная школа ректоров". В преддверии нового учебного года его запустили по инициативе профильного ведомства. Активно ведется работа по созданию учебно-производственных мастерских на базе организаций - заказчиков кадров. Для педагогов запущен образовательный портал "Учимсявместе.бел". Одна из новаций - создание студенческих конструкторских бюро для поддержки научно-технической деятельности студентов. В 13 вузах созданы 16 таких бюро. В планах на год нынешний - организация еще 5 таких бюро.

Что касается ключевых акцентов, министр образования Андрей Иванец выделил следующее: "Незыблемыми остаются принципы. Это доступность образования. Здесь ставим амбициозные задачи по повышению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до двух лет для того, чтобы в Год белорусской женщины наши молодые мамы могли реализовывать себя профессионально и при этом были уверены в будущем своих самых маленьких детей. Безусловно, качество образования. И здесь очень серьезная задача, абсолютно оцифрованная, мы должны достигнуть в ближайшую пятилетку 50 % практико-ориентированного компонента на уровне колледжей и университетов, и для этого внедряются именно новые формы взаимодействия с заказчиками кадров. Уверен, это даст новый импульс взаимодействию вузовской, отраслевой и академической науки".

Одна из ключевых задач - практико-ориентированность обучения. Экономике страны нужны молодые специалисты, которые будут обладать не только знаниями, но и практическими навыками. Так, например, в Полоцком госуниверситете и ОАО "Нафтан" запущена экспериментальная программа дуального обучения. При этом серьезно меняется и роль региональных университетов. Впервые запущены 6 научно-технических программ. Они превратят областные вузы в главные инновационные площадки для местных предприятий.

Сергей Портянко, замдекана механико-технологического факультета Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:

"Студенты механико-технологического факультета принимают на выпускных завершающих курсах обучение непосредственно на самом предприятии, получая уже и практические навыки, и адаптацию к будущему своему рабочему месту".

Качественное образование - один из приоритетов Программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Ключевые цели для отрасли определены госпрограммой "Беларусь интеллектуальная".