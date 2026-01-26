Минобразования утвердило перечень специальностей для целевой подготовки

К примеру, ведущий педагогический вуз Беларуси в этом году набирает целевиков по 13 востребованным экономикой страны специальностям, среди которых дошкольное, начальное, специальное и инклюзивное, физико-математическое. В топе специальностей также филологическое образование с уклоном на русский и китайский языки. А вот в БГУИР целевикам на выбор предложат 7 инженерных специальностей. В частности, с этого года набор будет вестись по таким специальностям, как электронное машиностроение и сверхвысокочастотные системы.

Сергей Пищов, начальник главного управления Министерства образования Беларуси: "В прошлом году при плане, там у нас было около 6600 мест, было подано более 8 тыс. документов от абитуриентов. И это показывает, что действительно целевые места востребованы у наших абитуриентов. Здесь также есть определенная разница от самой специальности. То есть на отдельных специальностях конкурс чуть выше, на других чуть ниже. Но отмечу, что при поступлении на условиях целевой подготовки обязательно должен быть конкурс обеспечен каждым заказчиком, который заявил и утвердил свое целевое место".