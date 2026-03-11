3.73 BYN
Минсельхозпрод поставил задачу получить миллион тонн картофеля в новом аграрном сезоне
В Беларуси увеличат посевные площади под некоторые сельхозкультуры. В частности, ставку сделают на кукурузу. Также поставлена задача получить один миллион тонн картофеля. Аграриям нужно прибавить около 200 тыс. т клубнеплодов. Посевные площади увеличат практически на 15 % к уровню 2025 года.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"В Брестской области первые семена яровых уже положены в землю. Действительно, сезон открыт. Если подходить с момента начала подкормки озимых и трав, то он дважды уже открыт, так как две области уже усиленными темпами начинают проводить эти работы и постепенно подключаются оставшиеся регионы - Минскую, Гомельскую, Витебскую, Могилевскую области".
В посевной кампании будет задействовано 75 тыс. единиц техники. Ее готовность сейчас составляет 94 %. В полях будут трудиться более 30 тыс. механизаторов.