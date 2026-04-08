Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в туризме

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан между Комитетом экономики Минского городского исполнительного комитета и Комитетом по туризму города Москвы на полях IV Белорусско-российского туристического конгресса и Международного туристского форума Travel Hub "Содружество".

"Большая туристическая неделя" проходит в Минске. В нашей стране насчитывается более 1 400 агроэкоусадеб. В 2025 году агротуристические комплексы посетили свыше 427 тысяч человек.

"Есть набор задач, есть, опять же, у нас государственная программа на 2026-2030 год, которая направлена на то, чтобы достичь показателей - 4,5 доля туризма в ВВП. В настоящее время мы проводим инвентаризацию нашей туристической инфраструктуры: решаем статические вопросы, смотрим туристические потоки, пытаемся понять масштаб турпотоков, выделить топ-30 или топ-40 самых посещаемых наших объектов, также наблюдаем, что необходимо, чтобы в отношении этих объектов масштабировать туристический поток".