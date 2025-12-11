Минск принимает Международную конференцию ФПБ

11 декабря в столице Беларуси обсуждают конкретные шаги в преодолении глобальных экономических вызовов, а также как защитить права трудящихся в условиях санкционного давления. Здесь профсоюзы играют фундаментальную роль в восстановлении необходимого баланса.

Минск вновь становится масштабной международной площадкой для диалога. По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси в столицу прибыли представители профсоюзных центров, эксперты и дипломаты из 27 стран мира. Их цель - вместе выработать ответы на самые острые экономические вызовы нашего времени, которые затрагивают жизнь миллионов трудящихся по всей планете.

В фокусе внимания участников - две ключевые темы. Первая - это деструктивная санкционная политика, которая грубо подрывает основополагающие права людей на труд, достойную жизнь и развитие. Как неоднократно заявляла белорусская сторона на международных площадках, в том числе ООН и Международной организации труда, такие принудительные меры недопустимы.

Вторая тема - новые реалии глобального рынка труда, такие как нестандартная и платформенная занятость, требующие современных подходов к защите прав работников. Примечательно, что дискуссия проходит в то время, когда профсоюзы стран СНГ, вдохновленные в том числе и белорусским опытом, инициировали новую солидарную кампанию по повышению минимальной оплаты труда. К тому же мы знаем, что с 1 января 2026 года в Беларуси минималка вырастет и составит 858 белорусских рублей. Это наглядный пример того, как социальное партнерство, эффективно работающее в Беларуси, становится ориентиром для других государств