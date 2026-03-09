Минск принял более 1 млн туристов в 2025 году

Сегодня туризм является стратегическим приоритетом для многих государств. Эта сфера способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и в целом развитию регионов, Беларусь также гостеприимная.

По предварительным данным, в 2025 году Минск принял более 1 млн туристов - это только те, кто воспользовался услугами гостиниц.

При этом общий поток значительно выше. В основном это российские туристы (порядка 70 %), остальные гости - из Китая, стран Балтии, Узбекистана и Казахстана.

Сегодня в Минске созданы условия, чтобы принимать как индивидуальных туристов, так и участников международных мероприятий.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск":

"В городе Минске созданы современные условия: у нас 59 гостиниц и 19 аналогичных средств размещения с номерным фондом более 6,5 тыс. номеров и с единовременной вместимостью порядка 13 тыс. Крупные гостиничные комплексы обладают большой инфраструктурой, которая предлагает большой спектр услуг. Средняя загрузка гостиниц по прошлому году составила более 60 %, это хороший показатель, который не уменьшается уже последние два года".

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f67ae3cb-280d-4433-b6fa-c268aef484b3/conversions/1b79be85-da2d-4120-a8e7-4dc8e51bd4c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f67ae3cb-280d-4433-b6fa-c268aef484b3/conversions/1b79be85-da2d-4120-a8e7-4dc8e51bd4c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f67ae3cb-280d-4433-b6fa-c268aef484b3/conversions/1b79be85-da2d-4120-a8e7-4dc8e51bd4c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f67ae3cb-280d-4433-b6fa-c268aef484b3/conversions/1b79be85-da2d-4120-a8e7-4dc8e51bd4c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Запросы поступают разные. Людям интересны экологический туризм, историко-культурный, анимационный, гастрономический, паломнический, также интересует и наш промышленный туризм, - рассказала начальник Минского бюро путешествий и экскурсий Дарья Агаркова. - С учетом того, что у нас в этом году Год белорусской женщины, внедрены абсолютно новые интересные программы, которые требуют освещения как для белорусского туриста, так и для иностранного, потому что у нас есть что рассказать".

начальник Минского бюро путешествий и экскурсий Дарья Агаркова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870601d6-b1dd-480c-87ca-31c946d61201/conversions/4907b15a-f419-436c-9cca-69e9ec2fa79b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870601d6-b1dd-480c-87ca-31c946d61201/conversions/4907b15a-f419-436c-9cca-69e9ec2fa79b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870601d6-b1dd-480c-87ca-31c946d61201/conversions/4907b15a-f419-436c-9cca-69e9ec2fa79b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/870601d6-b1dd-480c-87ca-31c946d61201/conversions/4907b15a-f419-436c-9cca-69e9ec2fa79b-xl-___webp_1920.webp 1920w