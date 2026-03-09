3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Минск принял более 1 млн туристов в 2025 году
Сегодня туризм является стратегическим приоритетом для многих государств. Эта сфера способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и в целом развитию регионов, Беларусь также гостеприимная.
По предварительным данным, в 2025 году Минск принял более 1 млн туристов - это только те, кто воспользовался услугами гостиниц.
При этом общий поток значительно выше. В основном это российские туристы (порядка 70 %), остальные гости - из Китая, стран Балтии, Узбекистана и Казахстана.
Сегодня в Минске созданы условия, чтобы принимать как индивидуальных туристов, так и участников международных мероприятий.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск":
"В городе Минске созданы современные условия: у нас 59 гостиниц и 19 аналогичных средств размещения с номерным фондом более 6,5 тыс. номеров и с единовременной вместимостью порядка 13 тыс. Крупные гостиничные комплексы обладают большой инфраструктурой, которая предлагает большой спектр услуг. Средняя загрузка гостиниц по прошлому году составила более 60 %, это хороший показатель, который не уменьшается уже последние два года".
"Запросы поступают разные. Людям интересны экологический туризм, историко-культурный, анимационный, гастрономический, паломнический, также интересует и наш промышленный туризм, - рассказала начальник Минского бюро путешествий и экскурсий Дарья Агаркова. - С учетом того, что у нас в этом году Год белорусской женщины, внедрены абсолютно новые интересные программы, которые требуют освещения как для белорусского туриста, так и для иностранного, потому что у нас есть что рассказать".
Заметно вырос туристический поток из государств, граждане которых могут приехать в Беларусь без визы. С начала 2026 года страну уже посетили свыше 18 тыс. иностранцев из 38 стран. Большинство путешественников - соседи: граждане Литвы, Латвии и Польши.