Минск продолжает курс на электрификацию городского транспорта

Курс на электрификацию городского транспорта продолжает Минск. В ближайшие годы столица в силах увеличить долю электротранспорта без серьезных инвестиций в строительство новой инфраструктуры. Будущее зеленых решений в отрасли сегодня обсуждали на тематической конференции в столице. Как развивается экологически чистое направление?

Зеленое будущее в развитии электрического транспорта

Сегодня "БКМ Холдинг" - ведущий производитель наземного электрического транспорта. Основной рынок сбыта - это, конечно, Россия. Но наши единицы работают и в Аргентине, и в Казахстане, и в Молдове. Главное - не останавливаться на достигнутом.

И для развития отечественной промышленности мы готовы работать со всеми. Главное - плодотворно. Как с Россией, куда мы не просто поставляем готовую технику, а выпускаем ее на общих предприятиях. Такие есть в Нижегородской области, в Новосибирске. Беларусь идет навстречу любому предложению и запросу от партнеров.

Олег Быцко, заместитель гендиректора по инновационному развитию "БКМ Холдинг"

Олег Быцко, заместитель гендиректора по инновационному развитию "БКМ Холдинг":

"Мы на сегодняшний момент изготавливаем партию трамваев для Казахстана, для города Павлодар. Особенность этих трамвайных вагонов заключается в том, что они имеют систему автономного хода, аналогичную троллейбусной, и трамвай без контактной сети может проехать до 20 км, потом зарядиться под контактной сетью и снова проехать 20 км".

Современными моделями общественного транспорта пополняется и наш столичный парк. В регионах - Жодино, Новополоцк, Шкловский район - реализуются пилотные проекты по запуску электробусов. Пока это некрупные районы, небольшой километраж, но в будущем их должны запустить между Минском и городами-спутниками - Фаниполем и Смолевичами. Тему пригородного сообщения сегодня поднимали на тематической конференции.

Олег Быцко, заместитель гендиректора по инновационному развитию "БКМ холдинг":

"В прошлом году мы разработали и изготовили новый вид транспорта для нас и для Республики Беларусь - пригородный электробус. Четыре таких электробуса мы реализовали в Островце для перевозки пассажиров из города на атомную станцию и обратно. Этот электробус отличается от городских электробусов тем, что он выполнен по более жестким требованиям, имеет мягкие сидения, трехточечные ремни безопасности, обеспечивается большая прочность кузова, скорость электробуса 90 км в час, в отличие от городских, у которого 60 км".

Минский автомобильный завод тоже следит за экотрендом. Одна из основных задач - постепенный перевод на электрическое движение производимого продукта. Над новинками здесь работают постоянно.

Заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Владимир Дормаш

Заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Владимир Дормаш отметил, что аналогично крупной поставке электробусов в Россию в 2025 году, они планируют поставки в другие регионы. "Концепция пассажирского транспорта, который изготавливается на МАЗе, единая. Это третье поколение автобусов, троллейбусов, электробусов. Модельный ряд увеличивается, расширяется. Сочлененные электробусы будем показывать в 2026 году. Мы этих планов придерживаемся", - констатировал Владимир Дормаш.